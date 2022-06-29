Мирные жители остались без газоснабжения. До этого повреждения в результате террористических действий российских военных без газа уже оставались более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.
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Оккупанты повредили газопровод на Запорожье
В Запорожской областной военной администрации рассказали, что россияне продолжают разрушать инфраструктуру области.
В результате обстрелов военных Российской Федерации поврежден магистральный газопровод диаметром 400 миллиметров в районе села Мирное Пологовского района,
– говорится в сообщении.
Без газоснабжения 29 июня осталась Ореховщина. В ближайшие дни из-за этого повреждения без газа также останутся:
- Мелитополь,
- Энергодар,
- Васильевка,
- Днепрорудное,
- другие населённые пункты Васильевского и Мелитопольского районов.
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