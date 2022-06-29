Мирные жители остались без газоснабжения. До этого повреждения в результате террористических действий российских военных без газа уже оставались более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.

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Оккупанты повредили газопровод на Запорожье

В Запорожской областной военной администрации рассказали, что россияне продолжают разрушать инфраструктуру области.

В результате обстрелов военных Российской Федерации поврежден магистральный газопровод диаметром 400 миллиметров в районе села Мирное Пологовского района,

– говорится в сообщении.

Без газоснабжения 29 июня осталась Ореховщина. В ближайшие дни из-за этого повреждения без газа также останутся:

Мелитополь,

Энергодар,

Васильевка,

Днепрорудное,

другие населённые пункты Васильевского и Мелитопольского районов.

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Война России с Украиной: последние новости

Российские кафиры мечтают вернуться домой. Убежать с фронта хочет не только рядовое "пушечное мясо" оккупационной армии, но и московские генералы .

В то же время, президент России Владимир Путин до сих пор верит, что сможет захватить большую часть Украины . Об этом сообщили американские разведчики.

Украина же 29 июня провела один из самых больших обменов военнопленными с начала полномасштабного российского вторжения. Среди них есть значительная часть защитников Мариуполя .

В общей сложности из плена вернулись 144 наших бойца, из которых 95 - защитники "Азовстали". Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что это огромная победа для Украины .

Главное управление разведки Минобороны обнародовало первые фото украинских воинов. Большинство из них имеют тяжелые ранения, поэтому защитникам оказывают всю необходимую помощь.

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