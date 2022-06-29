Наразі мирні жителі залишилися без газопостачання. До цього пошкодження внаслідок терористичних дій російських військових без газу вже залишались понад 80 тисяч абонентів в 109 населених пунктах області.

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Окупанти пошкодили газопровід на Запоріжжі

В Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни продовжують руйнувати інфраструктуру області.

Внаслідок обстрілів військових Російської Федерації пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 міліметрів в районі селі Мирне Пологівського району,

– мовиться у повідомленні.

Без газопостачання 29 червня залишилась Оріхівщина. Найближчими днями через це пошкодження без газу також залишаться:

Мелітополь,

Енергодар,

Василівка,

Дніпрорудне,

інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.

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Війна Росії з Україною: останні новини

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