В результате обстрелов произошло несколько пожаров на Северной Салтовке в Харькове
31 марта 2022 , 18:42Читати новину українською
Источник:МВД Украины
Из-за обстрелов российских оккупантов в районе Северная Салтовка в Харькове возникло несколько пожаров в 5-этажках. Загорелось около 10 квартир.
Спасатели получили уведомление о пожарах утром. Все пострадавшие дома расположены в одном жилом массиве.
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По предварительным данным, к счастью, жертв нет. Пожарные спасли 2 женщин, которые находились в домах.
Пожар в районе Северная Салтовка / Фото МВД
Пожар тушили 30 спасателей. К тушению привлекли 8 единиц спецтехники.
Пожар в районе Северная Салтовка / Фото МВД
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