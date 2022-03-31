В результате обстрелов произошло несколько пожаров на Северной Салтовке в Харькове

31 марта 2022 , 18:42
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Источник:

МВД Украины

Из-за обстрелов российских оккупантов в районе Северная Салтовка в Харькове возникло несколько пожаров в 5-этажках. Загорелось около 10 квартир.

Спасатели получили уведомление о пожарах утром. Все пострадавшие дома расположены в одном жилом массиве.

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По предварительным данным, к счастью, жертв нет. Пожарные спасли 2 женщин, которые находились в домах.


Пожар в районе Северная Салтовка / Фото МВД

Пожар тушили 30 спасателей. К тушению привлекли 8 единиц спецтехники.


Пожар в районе Северная Салтовка / Фото МВД

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Автор: Іван Магуряк