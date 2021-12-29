В результате пожара в больнице в Косово пострадали медики: двое – в критическом состоянии

В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв 28 декабря. Известно о 4 жертвах, еще 4 медика были травмированы.

Двое медиков – в тяжелом состоянии и еще двое – в состоянии средней тяжести. Пострадавших госпитализировали с ожогами в больницу.

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Двое медиков находятся в критическом состоянии

Как информирует ТСН, в настоящее время госпитализированными остаются 3 медработника. Относительно двух женщин медиков не могут дать никаких прогнозов. Самая "тяжелая" – 46-летняя женщина. У нее – 90% ожогов тела, пострадавшая – на искусственной вентиляции легких.

58-летняя женщина с 60% ожогов – в тяжелом состоянии, однако, говорят врачи, она – "стабильная". Сейчас решают вопросы транспортировки пострадавшей в Киев. Пострадал также мужчина, его жизни угрозы нет: у него – 20% ожогов.

Взрыв произошел в палате реанимационного отделения

По информации ГСЧС, взрыв произошел в 21:22 28 декабря, на первом этаже четырехэтажного здания районной больницы.

В палате обнаружены тела двух погибших пациентов. В Нацполиции говорят, что количество жертв – четыре, жизни трех из них унес пожар, еще один пациент умер от коронавируса.

Спасателям удалось спасти еще несколько пациентов

Спасателям удалось спасти еще 3 пациентов из соседней палаты. Еще до того как на место прибыли работники ГСЧС, медперсонал самостоятельно вывел 12 больных.

Огонь уничтожил оборудование и вещи, которые находились в палате на площади 55 квадратных метров. С пламенем сражался 21 человек и 6 единиц техники.

Смотрите фото с места пожара в Косово / Фото ГСЧС и Нацполиции:

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