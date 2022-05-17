В результате ракетного удара с российских самолетов в Одесской области разрушены частные здания

Российские военные 16 мая нанесли ракетный удар по Одесской области. В Генштабе ВСУ отмечают, что в результате вражеской атаки разрушены частные здания.

Об этом говорится в утренней сводке от 17 мая. В ведомстве отмечают, что российские военные атаковали именно объекты гражданской инфраструктуры.

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Атаковали гражданских с самолетов стратегической авиации.

Такова за прошедшие сутки ситуация на Бессарабском направлении. Враг атаковал Белгород-Днестровский район Одесской области с самолетов стратегической авиации. В результате разрушены не только две базы отдыха, но и частные дома.

Ракетный удар по Одесской области 16 мая: что известно

Утром 16 мая раздалась воздушная тревога в области. Случилось это примерно в 08:40. Через полчаса в местных СМИ, а также пабликах появилась информация о взрывах, а также белом дыме в Белгород-Днестровском. Тогда не было информации, это "прилет" или работа ПВО.

Впоследствии в ОК "Юг" появилась информация о ракетной атаке Одесской области. По ней били из самолетов стратегической авиации. А основной удар взяла на себя база отдыха в том же Белгород-Днестровском.

Отметим, что российские военные продолжают бить по мосту черед Днестровский лиман. И это при том, что он практически уничтожен и достаточно времени не используется. Однако, вместо переправы оккупанты попадают именно в гражданскую инфраструктуру.

В ГСЧС отметили, что в результате вражеской атаки вспыхнул пожар на 70 метрах квадратных. Что касается самой площади поражения от попадания ракет, то она достигает 50 квадратных метров. Но ударная волна, а также осколки сделали свое дело – разрушены и соседние здания.

Известно о четырех пострадавших от российской атаки. Это три взрослых, а также шестилетняя девочка. Она сейчас в больнице, ведь получила серьезные травмы в результате попадания вражеских снарядов.

Какая ситуация на фронте: коротко о главном

Северское направление. Здесь кафиры усиленно охраняют границу между Украиной и Россией. Из минометов обстреляли подразделение ГНСУ в районе населенного пункта Белокопытово Сумской области

Здесь кафиры усиленно охраняют границу между Украиной и Россией. Из минометов обстреляли подразделение ГНСУ в районе населенного пункта Белокопытово Сумской области Слобожанское направление. Здесь российские военные пытаются сдерживать наступление ВСУ.

Здесь российские военные пытаются сдерживать наступление ВСУ. Харьковское направление. Вражеские военные удерживают занимаемые позиции, а также усложняют движение нашим военным.

Вражеские военные удерживают занимаемые позиции, а также усложняют движение нашим военным. Славянское направление. Оккупанты пополняют потери личного состава, а также занимаются доукомплектованием подразделений. Все для того, чтобы попытаться возобновить наступление.

Оккупанты пополняют потери личного состава, а также занимаются доукомплектованием подразделений. Все для того, чтобы попытаться возобновить наступление. Донецкое направление. Его обстреливают из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО, а также авиации.

Его обстреливают из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО, а также авиации. Лиманское направление. Российские захватчики усиливают группировку своих войск. Также они проводили наступление в районе населенного пункта Дробышево.

Российские захватчики усиливают группировку своих войск. Также они проводили наступление в районе населенного пункта Дробышево. Северодонецкое направление. Оккупанты вели бои с нашими военными в районе населенного пункта Сиротино. Во время них русские захватчики понесли потери и вынуждены были отойти.

Оккупанты вели бои с нашими военными в районе населенного пункта Сиротино. Во время них русские захватчики понесли потери и вынуждены были отойти. Не удалось добиться успеха оккупантам на Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.

Новопавловское и Запорожское направление . Здесь враги активных боевых действий не производили. Вместо этого били по районам нескольких населенных пунктов: Каменского, Орехова, Новоселки, а также Гуляйполя.

. Здесь враги активных боевых действий не производили. Вместо этого били по районам нескольких населенных пунктов: Каменского, Орехова, Новоселки, а также Гуляйполя. Южнобужское направление. По нему российские захватчики били из ствольной артиллерии, а также минометов. Атаковали районы населенных пунктов Лиман, Таврическое, Трудолюбовка, а также Осокоровка.

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