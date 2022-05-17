Про це йдеться у ранковому зведенні від 17 травня. У відомстві наголошують, що російські військові атакували саме об'єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також Операція зі звільнення захисників Маріуполя, вибухи на Львівщині: основне за 83 день війни

Атакували цивільних з літаків стратегічної авіації

Такою за минулу добу була ситуація на Бессарабському напрямку. Ворог атакував Білгород-Дністровський район Одещини з літаків стратегічної авіації. Внаслідок цього поруйновані не лише дві бази відпочинку, а й приватні будинки.

Ракетний удар по Одещині 16 травня: що відомо

Зранку 16 травня пролунала повітряна тривога в області. Сталося це приблизно 08:40. Через пів години у місцевих ЗМІ, а також пабліках з'явилася інформація про вибухи, а також білий дим у Білгород-Дністровському. Тоді не було інформації, чи це "приліт", чи робота ППО.

Згодом в ОК "Південь" з'явилася інформація про ракетну атаку Одещини. По ній били зі літаків стратегічної авіації. А основний удар взяла на себе база відпочинку, що у тому ж Білгород-Дністровському.

Зауважимо, що російські військові продовжують бити по мосту черед Дністровський лиман. І це при тому, що він практично знищений та вже достатньо часу не використовується. Втім, замість переправи окупанти влучають саме у цивільну інфраструктуру.

У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на 70 метрах квадратних. Що стосується самої площі ураження від влучання ракет, то вона сягає 50 метрів квадратних. Але ударна хвиля, а також осколки зробили свою справу – поруйновані й сусідні будівлі.

Відомо про чотирьох постраждалих від російської атаки. Це троє дорослих, а також шестирічна дівчинка. Вона зараз у лікарні, адже отримала серйозні травми внаслідок влучання ворожих снарядів.

Яка ситуація на фронті: коротко про головне

Сіверський напрямок. Тут окупанти посилено охороняють кордон між Україною та Росією. З мінометів обстріляли підрозділ ДПСУ в районі населеного пункту Білокопитове, що на Сумщині

Тут окупанти посилено охороняють кордон між Україною та Росією. З мінометів обстріляли підрозділ ДПСУ в районі населеного пункту Білокопитове, що на Сумщині Слобожанський напрямок. Тут російські військові намагаються стримувати наступ ЗСУ.

Тут російські військові намагаються стримувати наступ ЗСУ. Харківський напрямок. Ворожі військові утримують займані позиції, а також ускладнюють рух нашим військовим.

Ворожі військові утримують займані позиції, а також ускладнюють рух нашим військовим. Слов'янський напрямок. Окупанти поповнюють втрати особового складу, а також займаються доукомплектуванням підрозділів. Усе для того, щоб спробувати поновити наступ.

Окупанти поповнюють втрати особового складу, а також займаються доукомплектуванням підрозділів. Усе для того, щоб спробувати поновити наступ. Донецький напрямок. Його обстрілюють з мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ, а також авіації.

Його обстрілюють з мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ, а також авіації. Лиманський напрямок. Російські загарбники посилюють угруповання своїх військ. Також вони проводили наступ у районі населеного пункту Дробишеве.

Російські загарбники посилюють угруповання своїх військ. Також вони проводили наступ у районі населеного пункту Дробишеве. Сєвєродонецький напрямок. Окупанти вели бої з нашими військовими у районі населеного пункту Сиротине. Під час них російські загарбники зазнали втрат і змушені були відійти.

Окупанти вели бої з нашими військовими у районі населеного пункту Сиротине. Під час них російські загарбники зазнали втрат і змушені були відійти. Не вдалося досягнути успіху окупантам на Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках.

Новопавлівський і Запорізький напрямок. Тут вороги активних бойових дій не проводили. Натомість гатили по районах кількох населених пунктів: Кам'янського, Оріхова, Новосілки, а також Гуляйполя.

Тут вороги активних бойових дій не проводили. Натомість гатили по районах кількох населених пунктів: Кам'янського, Оріхова, Новосілки, а також Гуляйполя. Південнобузький напрямок. По ньому російські загарбники били зі ствольної артилерії, а також мінометів. Атакували райони населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка, а також Осокорівка.

Варте уваги – окупанти влучили снарядом у склад з аміаком на Харківщині: дивіться відео