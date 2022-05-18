В результате ракетной атаки по Днепру пострадали три человека

Российские оккупанты в ночь на 18 мая обстреляли Днепр. Враг выпустил не менее 2 ракет. В результате "прилетов" пострадали три человека.

Детали последствий обстрелов сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Важно Россия по Днепру запустила 2 ракеты: одна разрушила транспортный объект, другая упала во двор

По данным Резниченко, из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека , а именно:

две женщины,

мужчина.

У них осколочные ранения. Все находятся в больнице,

– сказал Резниченко.

Обстрел Днепра: что известно

Российская армия в ночь на 18 мая нанесла очередной ракетный удар по Днепру. В общей сложности зафиксировали по меньшей мере 2 ракеты.

Одну из ракет сбила система противовоздушной обороны. Ее обломки упали на частный двор. В двух домах повреждена крыша и выбиты окна.

Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.

Воздушная тревога в Днепре и Днепропетровской области была объявлена в 05.42. В 05:47 сирены раздались и в Одессе. Впоследствии в обоих городах местные жители слышали звуки взрывов. В целом воздушная тревога к утру была объявлена на Востоке, Центре и Юге Украины.

Накануне над Днепропетровской областью украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан". Именно его используют оккупанты для выявления позиций украинских военных, а также для получения разведывательных данных, чтобы вести обстрелы, а при необходимости – и корректировать огонь.

Сколько еще крылатых ракет осталось на вооружении в России – неизвестно. В Министерстве обороны заявляют, что опасность ракетных ударов со стороны врагов остается на высоком уровне . Хотя с большим количеством ракетных обстрелов справляются силы ПВО.

Добавим, что в ночь на 17 мая оккупанты нанесли массированную атаку по Львову – наши военные научились очень эффективно сбивать ракеты, поэтому они не затронули Львов. Однако нанесли значительный ущерб инфраструктуре за городом.

Ракеты город не тронули, я так понимаю, что целью был Яворовский район. И все ракеты должны были быть приземлены на границе с Польшей, там расстояние 15 км от поляков. Благодаря нашим военным, такой большой беды не случилось,

– сообщил городской голова Львова.

Андрей Садовый добавил, что ударная волна все же нанесла разрушения в поселке Шкло – там вылетели окна, дома порубили обломками.

Россия ударила по Десне на Черниговщине: смотрите видео