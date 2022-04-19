В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще три человека

Россия продолжает убивать мирных жителей Донбасса. В результате вражеских обстрелов в Краматорске, Авдеевке и Благодатном погибли 3 человека.

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – заявил, что также известно о 5 пострадавших. Среди них – ребенок.

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Кроме того, в Краматорске оказали медицинскую помощь человеку, который получил ранения в Харьковской области.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание,

– заверил Кириленко.

Наступление на Донбасс длится уже 12 сутки

Алексей Арестович – советник главы ОП – заявил, что наступление на Донбасс длится уже двенадцатые сутки.

Уже ясно, что для России он будет провальным. Страна-оккупантка почти полностью исчерпала свой резерв. Пока россияне пытаются отдельными ротами надвигаться, ища слабые места нашей обороны. Следует заметить, что Россия уже привлекла последний оперативный резерв.

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