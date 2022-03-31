В результате российского обстрела в Нежине образовались воронки, больше домов
Источник:фейсбук Юлии Тимошенко
Российские войска не собираются уменьшать вооруженную активность на Черниговщине. Они продолжают наносить удары, в частности авиаудары, по Чернигову и области, разрушая гражданскую инфраструктуру.
29 марта оккупанты сильно обстреляли Нежин. Множество семей потеряли свои дома навсегда.
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Результаты обстрела в Нежине
Так, из-за обстрела русских войск в жилых районах города возникли огромные воронки и кучи горы мусора.
От местных домов не осталось почти ничего – только руины, которые после себя оставил "русский мир".
Один из нежинских домов после обстрела / Фото из фейсбука Юлии Тимошенко
Люди разбирают завалы города / Фото из фейсбука Юлии Тимошенко
Что известно об ударе по Нежину
29 марта оккупанты сильно обстреляли Нежин. В результате погиб один человек и еще 6 пострадали, среди пострадавших – один ребенок.
Также повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, и есть повреждения автомобилей и гаражей.
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