В результате российской агрессии на Николаевщине за прошлые сутки получили ранения 9 человек
Источник:телеграм Анны Замазеевой
Российский враг не перестает совершать атаки на Николаевщину. Так, в результате действий агрессора за минувшие сутки, 11 апреля, в области пострадали 9 человек.
В числе пострадавших детей нет. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.
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В Николаевской области за прошлые сутки ранены 9 человек
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения и оказывают необходимую помощь.
По словам Мазеевой, в общей сложности, по состоянию на утро 12 апреля, в николаевских больницах находятся 320 человек, пострадавших от атак оккупантов в области.
Ким попросил николаевцев сохранять спокойствие и не распространять слухи
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к жителям Николаевщины с призывом не распространять слухи и сохранять спокойствие.
Поскольку, из-за сокращения количества агентуры, враг черпает информацию из соцсетей. Поэтому отметил, что ради безопасности следует меньше писать и обсуждать текущие события. К тому же, сейчас в городе начнут проводить ряд важных работ, которые не стоит выносить вообще.
Напомним, 10 апреля российский враг выпустил несколько ракет по Николаеву. В результате атаки пострадало иностранное предприятие.
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