"Был настоящим героем": что известно о 23-летнем волонтере, убитом Россией в Херсоне

В результате российской атаки на Херсон 1 января погиб 23-летний волонтер Павел Матвиец. Вместе с общественной организацией "Сильные Потому что Свободные" он помогал восстанавливать Херсон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. Известно, что парень погиб во время циничного обстрела Днепровского района города.

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В Херсоне погиб волонтер Павел Матвиец

Роман Мрочко рассказал, что Павел Матвиец помогал доставлять пострадавшим от россиян херсонцам бытовую технику, продукты, гигиенические наборы. Также волонтер разбирал завалы и выносил строительный мусор, в который оккупанты превратили жилье горожан.

Паша был очень активным, всегда готовым среди первых прийти на помощь. Несмотря на свой возраст, он успел сделать много для восстановления нашего прифронтового Херсона,

– написал начальник МВА.

По его словам, многие херсонцы будут помнить веселый нрав парня и "большое желто-голубое сердце".

Трагическое известие также прокомментировали в общественной организации "Сильные Потому что Свободные", в которой работал Павел. Там отметили, что он был настоящим героем, который отдал свою жизнь ради других и ради помощи тем, кто пострадал от войны.

Его преданность, мужество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал. Такие люди, как он, вдохновляют продолжать борьбу, несмотря на все трудности,

– написали в общественной организации.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Матвийца. Светлая память!