В результате вражеских обстрелов в Харькове произошел пожар в школе: под завалами нашли тело женщины

Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова. На Салтовке снаряд попал в здание школы, что спровоцировало пожар.

Об этом 24 канала рассказали в Офисе Президента. По последним данным, под завалами школы в Харькове обнаружили тело погибшей женщины.

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Что известно о пожаре в харьковской школе

Информацию подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов . Он добавил, что один человек получил ранение. Еще три женщины, которые находились в помещении школы, спасены сотрудниками ГСЧС.



Что известно о пожаре в харьковской школе / Фото ГСЧС Харьков

Сами спасатели отметили, что за сутки было совершено 19 оперативных выездов. Из них 13 – на ликвидацию пожаров. Также ГСЧС продолжают выезжать на вызовы для оказания помощи населению и проведения аварийно-спасательных работ.

Пожар ликвидировали почти 2 часа



Пожар в харьковской школе / Фото ГСЧС Харьков

Спасатели подробнее рассказали о пожаре в школе и его ликвидации. По их словам, пожар начался 2 июня в 00:13. В это время в службу поступило сообщение о возгорании в общеобразовательной школе Киевского района города Харькова.

Горело помещение библиотеки на площади в 50 квадратных метров. К ликвидации пожара были задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава ГСЧС,

– написали спасатели в телеграмм-канале.

В 02:14 пожар был ликвидирован.

Ситуация в Харьковской области

В Офисе Президента добавили, что за прошедшие сутки пострадал не только Киевский район Харькова. По области также обстреливали Циркуны, Чугуев и район. Всего по состоянию на 2 июня известно о 6 раненых гражданских.

"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и содержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери", - подытожил Синегубов.

1 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник подчеркнул , что сейчас на территории Харьковщины есть уже несколько точек, где наши защитники вышли на границу с Россией. Оккупанты прекратили активные боевые действия, зато начали "вкапываться", то есть делать укрепления. К тому же, в Харьковской области захватчики перешли от атак позиций наших защитников к массовым обстрелам гражданских населенных пунктов. В частности, 31 мая кафиры били по Золочеву более 10 часов.

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