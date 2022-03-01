В результате вражеских обстрелов в Киеве взорвалось админздание
1 марта 2022 , 18:32Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В админздание рядом с киевской телебашней попало 2 неизвестных вражеских боеприпаса. В результате этого дом взорвался и загорелся.
Сообщение поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве 17:18.
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Спасатели ГСЧС сразу начали тушить пожар и эвакуировать людей. Сейчас известно о 5 эвакуированных гражданах, только один из которых находился в бомбоубежище.
Работы по локализации пожара и поиску людей продолжаются,
– добавили в ГСЧС.
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