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24 Канал Новости Украины В результате взрывов в Хмельницком пострадали 4 военнослужащих: начато расследование
31 июля, 17:40
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Обновлено - 18:16, 31 июля

В результате взрывов в Хмельницком пострадали 4 военнослужащих: начато расследование

Даниил Жоров

В пятницу, 31 июля в Хмельницком, по предварительным данным, произошла неконтролируемая детонация боеприпасов. В результате инцидента уже известно о 4 пострадавших.

Также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, находившимися на месте происшествия. Об этом сообщили ГБР и Офис генерального прокурора.

Что известно об инциденте?

Взрывы произошли в пятницу, 31 июля, около 11:55. В результате инцидента ранения получили четверо военнослужащих. Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. 

Правоохранители устанавливают степень тяжести полученных травм. Также они уточняют информацию о местонахождении нескольких военнослужащих, которые не выходят на связь. 

В Государственном бюро расследований уже начали допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части.

Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и обеспечения безопасного доступа к территории полигона, 
– заявили в Офисе генерального прокурора.

Совместно с ГБР они дали трагедии предварительную правовую квалификацию по части 2 статьи 414 УКУ, в которой речь идет о нарушении правил обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими опасность для окружающих.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил, что инцидент произошел на территории одной из воинских частей. Он призвал воздерживаться от домыслов и ложной информации. Также мэр сообщил об отсутствии погибших. 

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