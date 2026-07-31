В результате взрывов в Хмельницком пострадали 4 военнослужащих: начато расследование

В пятницу, 31 июля в Хмельницком, по предварительным данным, произошла неконтролируемая детонация боеприпасов. В результате инцидента уже известно о 4 пострадавших.

Также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, находившимися на месте происшествия. Об этом сообщили ГБР и Офис генерального прокурора.

Что известно об инциденте?

Взрывы произошли в пятницу, 31 июля, около 11:55. В результате инцидента ранения получили четверо военнослужащих. Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

Правоохранители устанавливают степень тяжести полученных травм. Также они уточняют информацию о местонахождении нескольких военнослужащих, которые не выходят на связь.

В Государственном бюро расследований уже начали допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части.

Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и обеспечения безопасного доступа к территории полигона,

– заявили в Офисе генерального прокурора.

Совместно с ГБР они дали трагедии предварительную правовую квалификацию по части 2 статьи 414 УКУ, в которой речь идет о нарушении правил обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими опасность для окружающих.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил, что инцидент произошел на территории одной из воинских частей. Он призвал воздерживаться от домыслов и ложной информации. Также мэр сообщил об отсутствии погибших.