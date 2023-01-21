Наконец-то получаем батальонные или даже бригадные комплекты оружия, – военный эксперт

Завершилась восьмая встреча в формате "Рамштайн". Ее результаты достаточно неоднозначны, но есть положительные сигналы для Украины.

Наконец-то партнеры передадут нашему государству бригадные комплекты техники. Мы переходим от ситуации, когда одна страна дает определенные образцы вооружения. Об этом 24 Канала военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Что это за техника

По словам Каткова, прежде нужно учитывать не столько название, сколько количество. В рамках последних двух пакетов помощи США передали 109 БМП Bradley. Это комплект на механизированную бригаду ВСУ образца 2021 года, у которой есть:

три механизированных батальона;

один зенитно-ракетный дивизион;

артиллерийский полк;

танковый батальон.

Кроме того, предусмотрено немало артиллерийских систем. Как объясняет Катков, не было проблемы передать стволы – была проблема обеспечить эти артиллерийские системы боеприпасами.

Учитывая, что ранее США объявили о Paladin, Швеция об Archer, другие страны передают гаубицы, вопрос обеспечения ВСУ боеприпасами решен или находится на стадии, когда его решение гарантировано,

– утверждает главный редактор Defense Express.

Более того, США и ЕС развертывают и расширяют производство боеприпасов. Нам передают полноценные боевые машины пехоты – немецкие Marder и шведские CV90. Также США предоставят ЗРК Avenger.

Впрочем, отмечает эксперт, последнего "пазла" по сухопутным войскам – непосредственно основных боевых танков – не хватает. "Будем рассчитывать на британские Challenger и то, что в ближайшее время вопрос с Leopard 2 будет решен. Скорее всего, решение будет положительным для нас", – подытожил Катков.

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