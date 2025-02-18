На экстренном саммите в Париже не пришли к согласию по вопросу миротворцев в Украине, –СМИ

На организованной Эммануэлем Макроном экстренной встрече в Париже 17 февраля об отправке миротворцев в Украину не договорились. Страны ЕС якобы не изменили свои позиции по этому вопросу.

Об этом сообщает Суспильне, ссылаясь на двух собеседников в правительствах стран-участниц саммита, передает 24 Канал. Более того, из-за "спонтанности" встречи о каких-либо других решениях также не говорится.

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Что известно о результатах саммита

Экстренный саммит стран ЕС в Париже не пришел к согласию относительно решений по Украине. Об этом уже заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск.

По миротворцам – это преждевременная дискуссия, хотя и необходима. Мы не должны сосредотачиваться на этом сейчас,

– сообщил источник Общественного.

Напомним, Франция организует вторую срочную встречу лидеров ЕС для обсуждения Украины и европейской безопасности, пригласив страны, которые не присутствовали на предыдущей. Среди возможных участников – Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.