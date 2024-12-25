Об этом 24 Каналу сказал чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он подытожил ключевые "достижения" России в войне против Украины за 2024 год.

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Итоги войны для россиян за 2024 год

В целом результаты кровавой трехлетней "сво" для России выглядят не очень оптимистично. По территории России регулярно прилетают реактивные дроны и ракеты. Российская армия несет огромные потери среди личного состава и техники.

В то же время Вооруженные Силы Украины более 4 месяцев контролируют часть Курской области. Недавно в центре Москвы был убит российский генерал, а экономика страны-агрессора уже также на дне.

Я недавно прочитал, что Путин планировал записать новогоднее обращение из Курска, но пришлось отменять, потому что это опасно. То есть служба безопасности считает, что президенту России опасно записывать новогоднее обращение в одном из российских городов. Вот вам и результат трехлетней трагической истории,

– сказал Каспаров.

В то же время российское общество принимает войну. Процент людей, выступавших против нее по морально-этическим соображениям никогда не превышал 15%. Сейчас этот показатель еще снизился.

На сегодня у нас нет никаких оснований, что в России созреют какие-то предпосылки для смены власти. Пока война выгодна рядовым россиянам. Однако возможны различные сценарии, если ситуация будет ухудшаться,

– отметил чемпион мира по шахматам.

По его словам, дискомфорт в России нарастает, но пока рано говорить, что он может привести к серьезным изменениям, ведь Путину все еще удается поддерживать уровень внутреннего благосостояния прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

Впрочем, Владимир Путин признал, что в России крайне сложная ситуация с кредитованием. История с банкротством строительных и транспортных компаний только набирает обороты. С большой вероятностью в 2025 году смогут выжить только крупные строительные компании, мелкие же – рассыплются.