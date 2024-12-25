Про це 24 Каналу сказав чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. Він підсумував ключові "досягнення" Росії у війні проти України за 2024 рік.

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Підсумку війни для росіян за 2024 рік

Загалом результати кривавої трирічної "сво" для Росії виглядають не дуже оптимістично. По території Росії регулярно прилітають реактивні дрони та ракети. Російська армія зазнає шалених втрат серед особового складу та техніки.

Водночас Збройні Сили України понад 4 місяці контролюють частину Курської області. Нещодавно у центрі Москви було вбито російського генерала, а економіка країни-агресора вже також на дні.

Я нещодавно прочитав, що Путін планував записати новорічне звернення з Курська, але прийшлося скасовувати, бо це небезпечно. Тобто служба безпеки вважає, що президенту Росії небезпечно записувати новорічне звернення в одному з російських міст. От вам й результат трирічної трагічної історії,

– мовив Каспаров.

Водночас російське суспільство приймає війну. Відсоток людей, який виступав проти неї з морально-етичних міркувань ніколи не перевищував 15%. Зараз цей показник ще знизився.

На сьогодні у нас немає жодних підстав, що у Росії дозріють якісь передумови для зміни влади. Поки що війна вигідна пересічним росіянам. Однак можливі різні сценарії, якщо ситуація погіршуватиметься,

– зазначив чемпіон світу з шахів.

За його словами, дискомфорт у Росії наростає, але поки що рано казати, що він може призвести до серйозних змін, адже Путіну все ще вдається підтримувати рівень внутрішнього добробуту насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі.

Втім, Владімір Путін визнав, що в Росії вкрай складна ситуація з кредитуванням. Історія з банкрутством будівельних і транспортних компаній лише набирає обертів. З великою імовірністю у 2025 році зможуть вижити лише великі будівельні компанії, дрібні ж – розсиплються.