Почему Харрис не победила на выборах: политолог назвал главные ошибки кампании демократов

Дональд Трамп станет 47 президентом США. Камала Харрис набирала больше голосов в опросах, а также демократы были активнее в регистрации. Однако на участки активнее приходили все-таки избиратели Республиканской партии.

В частности, со стороны Демократической партии было недостаточно агитационных мероприятий. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Почему не сработала кампания Харрис

Игорь Рейтерович отметил, что Дональд Трамп по состоянию на сейчас набрал больше, чем он набирал в 2020 году. Это свидетельствует о том, что ему удалось лучше организовать явку избирателей на участки.

Также любой экзит-пол, любой опрос имеет определенную погрешность. Они были в пределах 2 – 3%. Все прекрасно понимали, что они могут сработать как в одну, так и в другую сторону. Все-таки это сработало в сторону Трампа.

Кроме того, у Трампа есть часть избирателей, которые во время опросов по разным причинам не говорили, что их кандидатом является Дональд Трамп. Они говорили, что либо не определились, либо будут голосовать за кандидата от демократов. На это у них были разные причины.

Ключевые вопросы республиканцев – это внутренние вопросы. Я видел опросы, журналисты останавливали для комментариев американцев. Многие жаловались не на Китай, не на Россию, не на российско-украинскую войну. Они вообще об этом не упоминали. Они говорили о ценах в магазине, проблемах на ипотечном рынке, на рынке недвижимости, о мигрантах, инфляции. Избиратели Трампа – это люди, которых интересуют внутренние истории,

– подчеркнул политолог.

Важную роль сыграло то, что у республиканцев ключевые нарративы совпадают, а демократы в некоторых вопросах оказались кардинально разделены. Большим триггером оказалось отношение к Израилю и Палестине, что очень сильно разъединяло демократов. Например, Камала Харрис известна тем, что она более скептически относится к Израилю. В то же время команда Трампа нашла вопросы, которые объединили сторонников республиканцев.

"Хотя еще месяц – полтора назад кампания демократов выглядела гораздо динамичнее. А потом произошло какое-то странное проседание, странный провал. То ли они поверили в то, что точно победят и смогут передать власть своему кандидату, или что там у них произошло – сложно сказать. Но Трамп начал в последние недели набирать, а Харрис начала топтаться на месте", – сказал Рейтерович.

Напомним, Дональд Трамп может победить не только по количеству голосов в коллегии выборщиков, но и по количеству избирателей, поддержавших его на выборах. Он уже объявил себя 47 президентом США и выступил с речью.