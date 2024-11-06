Зокрема, з боку Демократичної партії було недостатньо агітаційних заходів. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Чому не спрацювала кампанія Гарріс

Ігор Рейтерович зазначив, що Дональд Трамп станом на зараз набрав більше, ніж він набирав у 2020 році. Це свідчить про те, що йому вдалося краще організувати явку виборців на дільниці.

Також будь-який екзит-пол, будь-яке опитування має певну похибку. Вони були у межах 2 – 3%. Усі прекрасно розуміли, що вони можуть спрацювати як в один, так і в інший бік. Все-таки це спрацювало у бік Трампа.

Крім того, у Трампа є частина виборців, які під час опитувань з різних причин не говорили, що їх кандидатом є Дональд Трамп. Вони казали, що або не визначилися, або будуть голосувати за кандидата від демократів. На це у них були різні причини.

Ключові питання республіканців – це внутрішні питання. Я бачив опитування, журналісти зупиняли для коментарів американців. Багато хто скаржився не на Китай, не на Росію, не на російсько-українську війну. Вони взагалі про це не згадували. Вони казали про ціни в магазині, проблеми на іпотечному ринку, на ринку нерухомості, про мігрантів, інфляцію. Виборці Трампа – це люди, яких цікавлять внутрішні історії,

– підкреслив політолог.

Важливу роль зіграло те, що у республіканців ключові наративи збігаються, а демократи у деяких питаннях виявилися кардинально розділені. Більшим тригером виявилося ставлення до Ізраїлю та Палестини, що дуже сильно роз'єднувало демократів. Наприклад, Камала Гарріс відома тим, що вона більш скептично ставиться до Ізраїлю. Водночас команда Трампа знайшла питання, які об’єднали прихильників республіканців.

"Хоча ще місяць – півтора тому кампанія демократів виглядала набагато динамічніше. А потім сталось якесь дивне просідання, дивний провал. Чи вони повірили у те, що точно переможуть і зможуть передати владу своєму кандидату, чи що там у них відбулося – складно сказати. Але Трамп почав в останні тижні набирати, а Гарріс почала тупцювати на місці", – сказав Рейтерович.

Нагадаємо, Дональд Трамп може перемогти не лише за кількістю голосів у колегії виборників, але й за кількістю виборців, які підтримали його на виборах. Він уже оголосив себе 47 президентом США та виступив з промовою.