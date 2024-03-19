Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что разговоры о преемнике не идут на пользу Путину. Его пугает даже сам факт возможной передачи власти.

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Может ли Путин готовить себе преемника

Глава Кремля никого не подпускает близко к своей власти, поэтому вполне вероятно, что не готовит никаких преемников. Он хочет править так долго, как это будет возможно.

По мнению Яковенко, назначение преемников будет означать, что Путин становится так называемой "хромой уткой". Именно так общество начнет воспринимать президента и этот образ навсегда за ним закрепится.

Начнется раздвоение элит: кто-то будет объединяться вокруг преемника, кто-то будет искать поддержку, еще другие будут пытаться попасть в окружение преемника. Все это очень опасно для самого Путина,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Также есть еще одна, самая главная причина – пока Путин у власти он не может готовить преемника, ведь это будет означать, что диктатор собирается передать власть. Такое развитие событий сейчас вообще невозможно.

Путин никому не передаст власть, потому что это будет означать завершение его жизни. Любой человек, который придет вместо Путина, сразу же станет "ногами на его голову", начнет его топтать, потому что такова российская традиция,

– подчеркнул Яковенко.

Он добавил, что в свое время Иосиф Сталин уничтожал "ленинскую гвардию", Никита Хрущев во всем обвинял Сталина, Леонид Брежнев – Хрущева, Михаил Горбачев – Брежнева, Борис Ельцин – Горбачева, а Путин – плохие 90-е.

Он в третьем десятилетии ХХІ века пытается во всем обвинить девяностые годы прошлого тысячелетия. Поэтому никакого преемника у Путина не будет. Я в этом абсолютно убежден,

– подчеркнул Яковенко.

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