Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що розмови про наступника не йдуть на користь Путіну. Його лякає навіть сам факт можливої передачі влади.

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Чи може Путін готувати собі наступника

Очільник Кремля нікого не підпускає близько до своєї влади, тому цілком ймовірно, що не готує ніяких наступників. Він хоче правити так довго, як це буде можливо.

На думку Яковенка, призначення наступників означатиме, що Путін стає так званою "кульгавою качкою". Саме так суспільство почне сприймати президента й цей образ назавжди за ним закріпиться.

Почнеться роздвоєння еліт: хтось гуртуватиметься навколо наступника, хтось шукатиме підтримку, ще інші намагатимуться потрапити в оточення цього наступника. Все це є дуже небезпечно для самого Путіна,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Також є ще одна, найголовніша причина – поки Путін при владі він не може готувати наступника, адже це означатиме, що диктатор збирається передати владу. Такий розвиток подій наразі взагалі неможливий.

Путін нікому не передасть владу, тому що це означатиме завершення його життя. Будь-яка людина, яка прийде замість Путіна, одразу ж стане "ногами на його голову", почне його топтати, бо така російська традиція,

– наголосив Яковенко.

Він додав, що свого часу Йосип Сталін знищував "ленінську гвардію", Микита Хрущов у всьому звинувачував Сталіна, Леонід Брежнєв – Хрущова, Михаїл Горбачов – Брежнєва, Борис Єльцин – Горбачова, а Путін – погані 90-ті.

Він у третьому десятилітті ХХІ століття намагається в усьому звинуватити дев'яності роки минулого тисячоліття. Тому жодного наступника у Путіна не буде. Я в цьому абсолютно переконаний,

– підкреслив Яковенко.

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