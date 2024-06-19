Российский военнослужащий исчез после рассказа о незаконной отправке на фронт

Российский военнослужащий исчез после записи видео о своей незаконной отправке на фронт. Вероятно, его отправили в нелегальный лагерь для отказников в Перевальске.

Командир отказывается называть местонахождение военных, отправленных на фронт. По данным российских СМИ, военных удерживают в бывшей колонии и отправляют служить в 57 бригаду, передает 24 Канал.

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Что известно об исчезновении российского военного

Российский военнослужащий исчез после записи видео, в котором рассказал о своей незаконной отправке на фронт.

Вероятно, его отправили в нелегальный лагерь для отказников в Перевальске. Жена одного из военнослужащих рассказала, что ее муж не выходит на связь уже третий день.

Командир с позывным "Абрам" отказывается называть местонахождение контрактников, которых отправили на фронт, мол, из-за нарушения закона.

Он сообщил лишь то, что ее муж находится в части "ИК-15", которая ранее была колонией. Заметим, что 15 июня жителей Ростова, Сочи и Краснодара обманом вывезли на территорию Украины для участия в боевых действиях, несмотря на наличие медицинских справок, запрещающих это.

Этот парень его вообще взяли без документов, еще и обокрали. Нет ни военного билета, ни паспорта. Этот вообще больной, он должен в психбольнице лечиться. У этого тоже есть направление к психиатру. Все сюда попали незаконно,

– сказал один из военных на видео.

По информации российских СМИ, вероятно, речь идет о бывшей колонии 15 в оккупированном Перевальске, где содержат военных, которые отказались воевать или просили отпуск.

Выяснилось, что из этой колонии военных отправляют служить в 57 бригаду. Известно, что в 2022 году несколько офицеров исчезли из лагеря для отказников в Брянке и были зачислены в эту бригаду. Впоследствии выяснилось, что бригада была наполовину смешана с бойцами ЧВК.