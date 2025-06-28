Россия изменила тактику атак на Киев, столица стала одним из самых опасных городов Украины, –СМИ

В войне против Украины Россия все чаще прибегает к тактике террора, направленной против мирного населения. Июнь стал одним из самых тяжелых месяцев для столицы и в ближайшее время Киев будет оставаться среди наиболее опасных городов страны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на NTV.

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Как изменилась тактика российских ударов по Украине

В статье отмечается, что российские войска все чаще целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру Украины с целью терроризирования населения и истощения ПВО.

Журналисты пообщались с жителями домов, пострадавших от обстрелов. Некоторые из них признался, что рассматривает вариант выезда из Киева. Один из жителей пятиэтажки, в которую попала ракета, заявил, что столица сейчас является одним из самых опасных городов Украины.

По подсчетам издания, с начала июня в Киеве погибло 42 человека, среди которых - 11-летний ребенок. Еще 234 человека получили ранения, в том числе 11 детей.

Местные жители также обращают внимание на изменение тактики российских оккупантов. Сначала оккупанты массово запускают "Шахеды" по одному городу, из-за чего тревоги могут длиться часами. А уже после сигнала отбоя следом летят ракеты.

Люди, которые только что вернулись в свои дома из укрытий, не имеют ни сил, ни времени, чтобы спрятаться снова. По словам одной из жительниц разрушенного дома, если бы она после повторной тревоги побежала в убежище, то могла бы оказаться под ударом и пострадать от взрывной волны или обломков.

Как изменилось количество БпЛА и ракет, которые Россия запускает по Украине

Представители КМВА в комментарии изданию сообщили, что видят признаки целенаправленного террора мирного населения. По их подсчетам, только в июне Россия выпустила по столице 285 беспилотников и 65 ракет. Для сравнения, в январе по Киеву было выпущено 35 БПЛА и только одну ракету.

Также оккупанты активно используют тактику двойных атак, когда под второй удар по одной точке могут попасть спасатели. Кроме того, российские войска применяют кассетные суббоеприпасы, которые могут взрываться через некоторое время после сбивания "Шахеда".

Со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, издание сообщает, что с момента начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине 28 743 "Шахеды". Из них только в июне 2025 года было уничтожено 2 736, что составляет 9,5% от общего количества.

В статье также отмечают, что эффективность работы украинской ПВО снизилась. Если зимой она достигала 95%, то сейчас этот показатель упал до 85%.