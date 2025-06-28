Повідомляє 24 Канал з посиланням на NTV.

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Як змінилася тактика російських ударів по Україні

У статті зазначається, що російські війська дедалі частіше цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру України з метою тероризування населення та виснаження ППО.

Журналісти поспілкувалися з мешканцями будинків, що постраждали від обстрілів. Дехто з них зізнався, що розглядає варіант виїзду з Києва. Один із жителів п’ятиповерхівки, у яку влучила ракета, заявив, що столиця зараз є одним із найнебезпечніших міст України.

За підрахунками видання, з початку червня в Києві загинуло 42 людини, серед яких - 11-річна дитина. Ще 234 людини зазнали поранень, зокрема 11 дітей.

Місцеві мешканці також звертають увагу на зміну тактики російських окупантів. Спочатку окупанти масово запускають "Шахеди" по одному місту, через що тривоги можуть тривати годинами. А вже після сигналу відбою слідом летять ракети.

Люди, які щойно повернулися до своїх осель із укриттів, не мають ані сил, ані часу, щоб сховатися знову. За словами однієї з мешканок зруйнованого будинку, якби вона після повторної тривоги побігла до сховища, то могла б опинитися під ударом і постраждати від вибухової хвилі або уламків.

Як змінилася кількість БпЛА та ракет, які Росія запускає по Україні

Представники КМВА в коментарі виданню повідомили, що вбачають ознаки цілеспрямованого терору мирного населення. За їх підрахунками, лише у червні Росія випустила по столиці 285 безпілотників і 65 ракет. Для порівняння, у січні по Києву було випущено 35 БпЛА та лише одну ракету.

Також окупанти активно використовують тактику подвійних атак, коли під другий удар по одній точці можуть потрапити рятувальники. Окрім того, російські війська застосовують касетні суббоєприпаси, які можуть вибухати через деякий час після збиття "Шахеда".

З посиланням на заяву президента Володимира Зеленського, видання повідомляє, що з моменту початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні 28 743 "Шахеди". З них лише у червні 2025 року було знищено 2 736, що становить 9,5% від загальної кількості.

У статті також зазначають, що ефективність роботи української ППО знизилася. Якщо взимку вона досягала 95%, то нині цей показник впав до 85%.