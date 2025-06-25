Загарбники можуть накопичувати ракети не лише для ударів по Україні, але й для потенційного зіткнення у країнах Балтії через 4 – 6 років. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Тактика ударів ворога

Андрій Коваленко зазначив, що у ворога суттєво зменшилась кількість північнокорейських ракет KN. Наразі масового постачання балістичних ракет не спостерігається, як це було від самого початку. Але не виключено, що може відновитися у тій кількості, яка була раніше.

На жаль, в окупантів вистачає ракет різних типів. Вони стабільно виготовляють ракети типу "Іскандер", Х-101. У ворога лишилася стратегічна авіація, хоча вона була перебазована дещо далі.

Стратегічна авіація залишає за собою можливості здійснювати масовані обстріли. Хоча загарбники замінили крилаті ракети для застосування в Україні "Шахедами", безпілотниками "Герань" та певними обманками типу дронів "Гербера" і не тільки. Переважно ворог робить ставку саме на БпЛА. Вони дешевші за ракети.

Не виключено, що ворог накопичує ракети для потенційного зіткнення з Європою у країнах Балтії через 4 – 6 років. На жаль, зараз усе йде до того, що це стане реальністю. І за підтримки КНДР ворог наважиться на це. Бомбардувальники на певних аеродромах мають ракети. Усе залежить від наказу, чи будуть вони застосовані,

– сказав керівник ЦПД.

Але в основному завдають комбіновані удари – "Шахеди" та балістика. Від цього найбільша загроза. Російська армія намагається вийти на регулярну тактику ройових атак українських міст.

Обирають місто, об'єкти та атакують великою кількістю дронів, намагаючись оточити місто і зайти з різних сторін цими дронами. Після чого або під час цієї атаки, після її піку слідують точкові удари балістикою. На жаль, ворог обрав таку тактику саме для масованих атак,

– пояснив Коваленко.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що через 5 – 7 років Росія планує атакувати країни НАТО. Він підкреслив, що зауважив, що для Альянсу є короткострокова, середньострокова та довгострокова загрози від Росії. Тому Альянс повинен бути впевненим, що зможе себе захистити у разі потенційної агресії з боку Москви.