Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що, на перший погляд, план Росії може виглядати смішним, але це не так. Під загрозою можуть опинитись кілька країн, які межують з країною-агресоркою.

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Росія готується почати нову війну

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО, у росіян є досить великий ракетний арсенал, який вони щодня поповнюють. Якби Кремль використовував його лише проти нашої країни, обстрілів було б набагато більше, ніж зараз.

Однак це не тільки для обстрілів України. Ми вже можемо говорити, що ворог накопичує ресурси для можливої війни проти країн Заходу. Не варто сміятись з цих планів, вони є,

– наголосив він.

Якщо в Європі нічого не зміниться щодо підходу до власної безпеки, через 4 – 6 років країна-агресорка може почати нову війну, насамперед під загрозою опиняться країни Балтії.

Зауважте! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що модернізовувати ракети Росії допомагає Китай. Це суттєво ускладнює їхнє перехоплення для Сил оборони України.

Коваленко додав, що Україна має інформацію щодо російських ракет, "Шахедів", базування ворожої авіації, яку опрацьовує. Саме тому для української національної безпеки "добрі дрони" завдають удари по військових об'єктах на території Росії. Хоч в країни-агресорки не вистачає ППО, росіяни намагаються збільшити кількість РЕБ.

Нагадаймо, що у ніч проти 9 квітня в небі над Північною Осетією в Росії літали 15 БпЛА. Вони атакували аеродром "Моздок", де розміщено стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, літаки Су-24М/МР та близько 20 гелікоптерів різних типів.