Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу зазначив, що Сили оборони України адаптуються до модернізованої зброї Росії. Її вдосконалення ускладнює роботу сил протиповітряної оборони, однак не робить її неможливою.

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Росіяни постійно намагаються модернізувати своє озброєння, і в цьому їм частково сприяє Китай.

Що допоможе захистити українське небо

"Наприклад, в останніх "Шахедах", які були приземлені нашими засобами радіоелектронної боротьби й досліджені фахівцями Сил безпеки та оборони, була виявлена сучасніша система навігації – ймовірно, китайського походження, стійкіша до наших засобів РЕБ", – сказав Дмитро Жмайло.

Він пригадав, що під час атаки Росії на лікарню "Охматдит" ракети типу "Х – 22" були оснащені тепловими пастками й летіли на критично малих висотах, аби ускладнити роботу систем ППО. Наразі лише ЗРК "Patriot" вважається ефективною системою проти балістичних і аеробалістичних цілей. Інші системи, зокрема "IRIS-T", які надходять від партнерів, поки що мають значно менші можливості в знищенні таких загроз.

ЗРК "Patriot" – це система, здатна виявляти цілі на відстані близько 150 кілометрів. Але, враховуючи високу швидкість і складну траєкторію польоту, наприклад, ракет типу "Кинджал", які перед ударом виконують маневри, щоб дезорієнтувати ППО, оператори мають дуже обмежений час для реагування.

Росія, безумовно, продовжить терористичні атаки. Їхня логіка проста: використовуючи невизначеність у Вашингтоні, вони сподіваються такими ударами отримати преференції від американської адміністрації, зокрема в обмін на дотримання власних обіцянок,

– зазначив Жмайло.

Жмайло підкреслив, що систем ППО для території України недостатньо. Ще за часів адміністрації Джо Байдена президент України Володимир Зеленський наголошував: для більш-менш ефективного прикриття всієї території України необхідно щонайменше 25 систем ЗРК "Patriot". Світ зумів зібрати лише п'ять: дві – від Німеччини, одну – від Румунії, ще одну – спільно з європейськими партнерами.

"Нам надзвичайно складно витримувати такий тиск. Але якщо порівняти з початком повномасштабного вторгнення, коли Росія за одну атаку запускала понад сотню ракет і більше двохсот дронів, нині їхні можливості зменшилися. Свою роль у цьому відіграли й наші далекобійні удари, зокрема по базі "Енгельс-2", коли ми вивели бомбардувальники "Ту-160" з числа засобів удару по Україні", – сказав Дмитро Жмайло.

Як Україна послабила ресурси ворога

Сили оборони України розпочали знищення російських стратегічних об'єктів ще влітку 2022 року. Наслідки ефективних ударів великої дальності стали помітними на фронті з кінця 2024 – початку 2025 року. Цьому передувала тривала, кропітка робота всіх підрозділів Сил безпеки та оборони: Головного управління розвідки, СБУ, Військово-морських сил і Сухопутних військ. Усі вони брали участь у підготовці.

Жмайло пояснив, що першим етапом цієї діяльності стало системне знищення ворожих систем ППО. Навіть фахівці ГУР у Криму фізично ліквідовували ці установки. Сили оборони проводили рейди саме для цього. Фактично, вони прокладали маршрути для українських дронів – не надто високотехнологічних, але достатньо ефективних, аби дезорієнтувати ворожу протиповітряну оборону.

Зараз Росія також вдається до застосування фальшивих дронів типу "Гербера", які вони вдосконалюють. На них встановлюють лінзи Люм'єра, щоб фанерні дрони виглядали на екранах ППО як повноцінні "Шахеди". Але саме Україна першою почала застосовувати подібні дрони, щоб перевантажити систему ППО противника,

– сказав Жмайло.

Він зазначив, що хоча територія Росії більша, якщо в перший рік вторгнення ця масштабність була перевагою, то тепер – це їхній недолік. Українські удари по Енгельсу, Тіхорецькому, а також по командних пунктах, зменшили бойову активність ворога. Це також послабило тиск з повітря та по всій лінії фронту.