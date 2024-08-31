Наивно полагать, что в случае победы России ее танки остановятся в Украине, – глава МИД Чехии

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против Запада. Он считает, что в случае своей победы, страна-агрессор не ограничится только захватом Украины.

Липавский призвал союзников отвергнуть идею "умиротворения" России через уступки интересами Украины. К слову, президент Чехии недавно заявил, что Киев должен самостоятельно распоряжаться F-16, которые были переданы партнерами.

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Как можно остановить Россию, по мнению главы МИД Чехии

Липавский на конференции GLOBSEC заявил, что Россия ведет войну против Запада и вряд ли остановится на захвате только Украины.

Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе. В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению,

– заявил глава МИД Чехии.

Он считает, что Россия понимает только твердость и силу, поэтому западным странам необходимо привлечь именно эти инструменты влияния.

"Российская агрессия не будет иметь границ, если мы сами их не установим", – подчеркнул Липавский.

Министр упрекнул европейских политиков которые считают возможным "умиротворение России" путем уступок интересов Украины.

"Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", – отметил он.