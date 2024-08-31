Ліпавський закликав союзників відкинути ідею "умиротворення" Росії через поступки інтересами України. До слова, президент Чехії нещодавно заявив, що Київ має самостійно розпоряджатися F-16, які були передані партнерами.

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Як можна зупинити Росію, на думку глави МЗС Чехії

Ліпавський на конференції GLOBSEC заявив, що Росія веде війну проти Заходу та навряд чи зупиниться на захопленні лише України.

Наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні. В її спотвореному баченні суверенітет і цілісність сусідів і свобода їхніх громадян повинна відповідати російському баченню,

– заявив глава МЗС Чехії.

Він вважає, що Росія розуміє лише твердість та силу, тому західним країнам необхідно залучити саме ці інструменти впливу.

"Російська агресія не матиме кордонів, якщо ми самі їх не встановимо", – наголосив Ліпавський.

Міністр дорікнув європейським політикам які вважають можливим "умиротворення Росії" шляхом поступок інтересів України.

"Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності – нам потрібна сміливість діяти", – зазначив він.