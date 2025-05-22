Шпионили за поставками оружия: Россия взломала тысячи камер на западной границе Украины

Российская военная разведывательная служба получила доступ к около 10 тысяч камер наблюдения, расположенных в приграничных с Украиной районах стран НАТО. Таким образом россияне могли отслеживать поставки западной помощи Киеву.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также США не прекратили поставки оружия Украине, работают над предоставлением Patriot, – Рубио

Где располагались взломанные россиянами камеры

В записке, опубликованной Национальным центром кибербезопасности (NCSC) Великобритании, говорится, что российский спецподразделение ГРУ 26165 получило доступ к около 10 000 камер наблюдения, "расположенных вблизи железнодорожных станций или воинских частей, для отслеживания поставок материалов, предназначенных для Украины".

По данным британских властей, 80% взломанных камер находились в Украине, еще 10% – в Румынии. Остальные 4% камер были установлены в Польше, 2,8% – в Венгрии, а 1,7% – в Словакии.

В то же время подробностей о точном размещении этих камер не сообщается.

Подразделение ГРУ 26165, известное под позывными APT 28 или Fancy Bear, получило доступ к видеоматериалам из-за вредоносных кибератак, начавшихся еще в 2022 году. Они были направлены на государственные и частные организации и компании в странах НАТО.

Как ГРУ получило доступ к камерам наблюдения

Подразделение рассылало "фишинговые" электронные письма с порнографическим содержанием и ложной профессиональной информацией, а также использовало украденные пароли для доступа к целевым компьютерным системам.

Кроме атак на логистические компании, подразделение 26165, вероятнее всего, получил доступ к частным видеокамерам, расположенных в ключевых районах, вблизи пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций, для мониторинга транспортировки материалов в Украину,

– говорится в консультативной записке NCSC.

Также сообщается, что россияне пытались получить конфиденциальную информацию, связанную с транспортом, расписанием движения поездов и транспортными документами.

Консультативная записка была подготовлена в сотрудничестве NCSC с разведками США, Германии, Чехии, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов. В ней частным компаниям, которые помогают Украине, рекомендуют усилить меры безопасности из-за угрозы атак, подобных тем, что инициировали спецслужбы ГРУ.

К слову, недавно украинские хакеры из "КиберСпротивления" получили доступ к электронной почте российского офицера Сергея Моргачева. Известно, что он является куратором хакерской группировки APT 28.