Россия предлагала США доступ к полезным ископаемым с временно оккупированных территорий Украины. Такое предложение поступало в ходе переговоров в Саудовской Аравии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Каково было предложение России относительно полезных ископаемых

По информации источников издания, предложение о доступе к ископаемым с оккупированных территорий Украины поступило американской стороне во время переговоров в Саудовской Аравии.

Россия подготовила для обсуждения с американскими чиновниками предложения, которые предусматривали предоставление администрации Трампа доступа к полезным ископаемым в Донецкой и Запорожской областях.

По данным издания, администрация Трампа не взяла на себя обязательств по заключению американо-российского соглашения о редкоземельных полезных ископаемых, но и не исключила такой возможности.

Напомним, что ранее глава Кремля Владимир Путин заявлял о готовность сотрудничать с США в области редкоземельных металлов. Кроме того, он отметил, что в России их якобы больше, нож в Украине.