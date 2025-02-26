Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Якою була пропозиція Росії щодо корисних копалин

За інформацією джерел видання, пропозиція щодо доступу до копалин із окупованих територій України надійшла американській стороні під час переговорів у Саудівській Аравії.

Росія підготувала для обговорення з американськими посадовцями пропозиції, які передбачали надання адміністрації Трампа доступу до корисних копалин у Донецькій та Запорізькій областях.

За даними видання, адміністрація Трампа не взяла на себе зобов’язань щодо укладення американо-російської угоди про рідкісноземельні корисні копалини, але й не відкинула такої можливості.

Нагадаємо, що раніше глава Кремля Владімір Путін заявляв про готовність співпрацювати зі США у сфері рідкісноземельних металів. Крім того, він зазначив, що в Росії їх нібито більше, ніж в Україні.