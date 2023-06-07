Роль пешки и распад по этническому признаку: что ждет Россию, когда Путин проиграет войну

Владимир Путин проиграет войну против Украины, а Россия распадется в хаосе политических движений и региональных этнических образований. Замена диктатора притаилась в коридорах Кремля с частной армией под рукой.

Путин не может победить, потому что его армия бессильна и не имеет боеприпасов, а его экономика пришла в упадок. Он объединил своих врагов против себя, даже его собственные советники понимают, что Украина сегодня в десять раз сильнее, чем тогда, когда он напал. Лишь три страны поддерживают Путина, многие хотят его смерти, и по крайней мере один из них, вероятно, уже глубоко погружен в план, как этого достичь.

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О том, что произойдет с Россией, рассуждает Барри Гандер, автор колонок в области политики, экономики, истории, технологий, изменения климата. 24 Канал адаптировал для украинских читателей мысли Гандера по поводу будущего России.

Барри Гандер отвечает на вопрос, кто придет на смену Путину и как он заплатит за ущерб, нанесенный Украине в своей войне.

Фундаментальная слабость русского государства

Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, подобной той, в которой оказалась Россия после капитуляции перед Германией в 1917 году. Когда Путин уйдет, откроется возможность возрождения этнических и культурных идентичностей, подавленных за 300 лет царского правления.

Ленин в 1914 году подчеркивал фундаментальную слабость российского государства: "Великороссы составляют не более 43% всего населения страны. Великороссы в России составляют менее половины населения... "подвластные народы" в России составляют 57% населения, то есть большинство населения, почти 3/5, по всей вероятности на самом деле свыше 3/5".

Под Великой Россией подразумевается ядро Великого княжества Московского, где этнические русские были коренными жителями и где происходил этногенез русских.



Большая часть России не является русской / Инфографика из колонки Гандера

Ленин отдавал себе отчет, что большая часть России не является русской, с точки зрения населения. С точки зрения территориальной площади, этот процент еще меньше: примерно 3/4 территории России является домом для нерусских народов.

История того, как Россия объединилась, может являться показателем того, как она будет распадаться...

Первоначальное ядро Московии возникло из слабо организованной конфедерации соседних степных ханств и превратилось в монархически-советскую форму правления на манер европейских.



Карта народов России / Инфографика из колонки Гандера

Она расширялась благодаря политике своих князей и правящей элиты, захватывая самоуправляющиеся территории, которые не имели скоординированной обороны.



Существование России является угрозой для многих этносов / Инфографика из колонки Гандера

Дальнейшее существование России представляет угрозу для многих богатых этносов, которые были спазматически завоеваны царями. Почему люди, живущие в современной версии России, должны быть лишены демократии в пользу имперских амбиций Москвы?

Россия распадется по этническому признаку

Сегодня мы находимся в том самом моменте, когда Россия становится очевидно "несостоявшимся государством". Барри Гандер приводит цитату антропологов Эллен Фаллер и Ника Глуздова.

"Россия продемонстрировала, что ей не хватает возможности управлять сложностью своей территории. Именно поэтому она отбирает у провинций их ресурсы и молодых мужчин, чтобы они служили солдатами: чтобы поддерживать высокий уровень жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Почему люди, живущие в России, должны быть лишены демократии в угоду имперским амбициям Москвы и страху Запада перед переменами? Давайте не будем отрицать прогресс и ставить под угрозу будущее планеты, предполагая, что Россия должна существовать. Вместо этого давайте предложим стимулы, отменив санкции и предложив пакеты экономического развития новым государствам, которые возникают на обломках Российской Федерации".

Возможно, Россия распадется по этническому признаку или даже по нынешним административным районам.



Россия распадется по этническому признаку / Инфографика из колонки Гандера

Оба автора подходят к простому и фундаментальному вопросу: почему мы должны еще век поддерживать умирающую империю, антидемократическую систему, подавляющую инакомыслие и грубо нарушающую права человека? Почему мы не даем народу России простое право на самоопределение?

Когда Россия распадется, она не "станет" неудачным государством. Россия уже является неудачным государством Наша обязанность – подготовиться к поддержке новых народов и поощрять их путь к демократии. Это касается и народов, составляющих ядро русской империи.

Сколько Россия должна Украине

Автор колонки настаивает, что ответственность за войну России против Украины лежит лично на Путине.

В прошлом году было подсчитано, что ущерб, нанесенный Россией Украине только до 2021 года, составляет 1,36 триллиона долларов. Это без учета стоимости утраченных человеческих жизней.

По подсчетам Planet Money стоимость одной человеческой жизни составляет 10 миллионов долларов. С украинской стороны, по оценкам, погибли около 8 000 гражданских лиц и 13 000 военнослужащих.

Эти 21 000 смертей составляют 210 миллиардов долларов. Добавляем стоимость жизней к физическому ущербу в 1,36 триллиона долларов и получим 1,57 триллиона долларов. Сегодня удвоим эту сумму до 3 триллионов долларов.

Россия не выплатит за убытки Украине

Вся стоимость России (в ВВП) составляет всего 2,1 триллиона долларов. Следовательно, ущерб, нанесенный Россией Украине, составляет более полутора лет всего российского ВВП.

У России будут большие проблемы с выплатой компенсаций за ущерб, нанесенный войной. Летом 2022 года она впервые за более чем столетие объявила дефолт по внешнему долгу.

Его погашение находится в процессе судебного разбирательства. Санкции еще больше усугубляют ситуацию: сокращение инвестиций, снижение темпов роста, снижение уровня жизни, отток капитала и людей и замкнутый круг упадка российской экономики.

Если взять за основу ленинскую цифру в 3/5 населения, то из 143-миллионного населения получится, что "ядро России" составляет 57 миллионов человек. Каждый мужчина, женщина и ребенок в России должны Украине более 50 000 долларов. При этом средняя зарплата в России составляет 17500 долларов в год.

Каждому россиянину понадобилось бы почти три года, чтобы выплатить Украине компенсацию за нанесенный ущерб. И это при условии, что на выплату будет израсходован весь их доход.

Если россияне захотят откладывать 75% своих денег, скажем, на еду и жилье, им понадобится 9 лет, чтобы выплатить ущерб Украине.

Следовательно, после установления мира "Ядро России" будет обязано выплачивать Украине четверть своего дохода в течение десяти лет.

Этого не произойдет, ведь это новый бренд крепостного права. Мы не можем так начинать новый мир. На мой взгляд, мы не могли ожидать, что "ядро России" будет хоть что-то платить.

Как же будет отстроена Украина? Почти наверняка путем взносов и благотворительности остального мира. И благодаря безумной интенсивности новой самосознательной Украины.

Кто убьет Путина

Автор колонки считает, что Путина "уберет" главарь вагнеровцев Евгений Пригожин.

Пригожин считает Путина идиотом. Ему не нравится путинская олигархия, и он презирает военных. Он понимает, что Россия может столкнуться с революцией, подобной той, что была в 1917 году, и проиграть конфликт в Украине, если элита не займется серьезной борьбой. Он не считает Путина серьезным человеком.

Пригожин, конечно, не сможет спасти Россию от распада. Он будет инструментом судьбы, чтобы убрать Путина. Как раз перед тем, как он сам пойдет ко дну.

Единственный конец игры для России – это конец игры. Россия не сойдет с доски, но она снизится до размера пешки. Победителем будет Украина и все демократические страны, которые встанут на ее сторону.