Россия уже не раз требовала территориальные уступки: в ISW очертили цель таких заявлений

Кремль уже неоднократно требовал от Украины отдать всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, в частности те территории, которые не оккупированы российскими войсками. Однако до встречи в Стамбуле 16 мая Россия не требовала всю Харьковскую и Сумскую области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Как Кремль прикрывается риторикой о "буферных зонах"

Аналитики отмечают, что российские официальные лица неоднократно заявляли, что вся Харьковская область является частью России, и начали наступательные операции по созданию буферных зон в Харьковской и Сумской областях в мае 2024 года и марте 2025 года соответственно.

Вероятно, это является частью российских усилий по территориальной экспансии, однако, не исключено, что Кремль таким образом пытается расширить свои территории. Оккупационный губернатор Харьковской области Виталий Ганчев в начале февраля 2025 года заявил, что регион является "стратегически" и политически важным для России. Он также выражал уверенность, что российские войска захватят всю Харьковскую область, поскольку стране-агрессору нужна "санитарная зона" для защиты от украинских обстрелов.

Кроме того, Ганчева заявлял, Харьковская область якобы провела бы "референдум", чтобы стать "пятой областью, присоединившейся к России" в сентябре 2022 года. Однако эти захватнические планы не были воплощены в жизнь благодаря успешному украинскому контрнаступлению в Харьковской области.

Аналитики отмечают, что уже в апреле 2025 года российские войска начали наступление через границу Сумской и Курской областей, чтобы создать буферную зону и, возможно, продвинуться дальше в город Сумы с целью расширения российских территориальных претензий в Украине.

Кроме того, в мае 2024 года российские войска аналогичным образом начали наступательные операции для создания буферной зоны на севере Харьковской области, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил тогда, что предполагаемая "буферная зона" должна охватывать всю Украину.

Для чего Россия выдвигает претензии на дополнительные территории в Украине

В ISW отмечают, что российские чиновники уже давно неофициально заявляют о своих претензиях на дополнительные территории в Украине за пределами Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также российские чиновники и глава Кремля Владимир Путин постоянно заявляют, что вся южная и восточная Украина – "неотъемлемая" часть России, а Одесса – "русский город".

Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил в апреле 2025 года, что "возвращение" правого берега Днепра в состав России является "принципиально важным" и "абсолютным приоритетом".

Также Сальдо призвал Россию полностью контролировать участки реки Днепр, которые проходят через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

"Кремль может все чаще применять эту модель неформального обсуждения дополнительных российских территориальных претензий, а затем формального выдвижения этих претензий как требований на мирных переговорах в будущем", – резюмируют аналитики.