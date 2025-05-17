Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Стамбульський фарс-2025: Путін знову тисне на Україну з ультиматумами 2022 року

Як Кремль прикривається риторикою про "буферні зони"

Аналітики зазначають, що російські офіційні особи неодноразово заявляли, що вся Харківська область є частиною Росії, і розпочали наступальні операції зі створення буферних зон у Харківській та Сумській областях у травні 2024 року та березні 2025 року відповідно.

Ймовірно, це є частиною російських зусиль з територіальної експансії, однак, не виключено, що Кремль в такий спосіб намагається розширити свої території. Окупаційний губернатор Харківської області Віталій Ганчев на початку лютого 2025 року заявив, що регіон є "стратегічно" та політично важливим для Росії. Він також висловлював впевненість, що російські війська захоплять всю Харківську область, оскільки країні-агресорці потрібна "санітарна зона" для захисту від українських обстрілів.

Крім того, Ганчева заявляв, Харківська область нібито провела б "референдум", щоб стати "п'ятою областю, яка приєдналася до Росії" у вересні 2022 року. Однак ці загарбницькі плани не було втілено в життя завдяки успішному українському контрнаступу у Харківській області.

Аналітики зазначають, що вже у квітні 2025 року російські війська розпочали наступ через кордон Сумської та Курської областей, щоб створити буферну зону і, можливо, просунутися далі до міста Суми з метою розширення російських територіальних претензій в Україні.

Крім того, у травні 2024 року російські війська аналогічним чином розпочали наступальні операції для створення буферної зони на півночі Харківської області, а заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв заявив тоді, що передбачувана "буферна зона" має охоплювати всю Україну.

Для чого Росія висуває претензії на додаткові території в Україні

В ISW зазначають, що російські чиновники вже давно неофіційно заявляють про свої претензії на додаткові території в Україні за межами Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Також російські посадовці та глава Кремля Владімір Путін постійно заявляють, що вся південна та східна Україна – "невід'ємна" частина Росії, а Одеса – "російське місто".

Окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо заявив у квітні 2025 року, що "повернення" правого берега Дніпра до складу Росії є "принципово важливим" та "абсолютним пріоритетом".

Також Сальдо закликав Росію повністю контролювати ділянки річки Дніпро, які проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.

"Кремль може дедалі частіше застосовувати цю модель неформального обговорення додаткових російських територіальних претензій, а потім формального висування цих претензій як вимог на мирних переговорах у майбутньому", – резюмують аналітики.