РФ ударом по Краматорску окончательно доказала миру свою психическую недееспособность, – Подоляк

Михаил Подоляк отметил, что Россия ракетным ударом по Краматорску окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность. Страны уже отреагировали.

Советник главы Офиса Президента Подоляк отметил, что Франция устами Бруно Ле Мера – министра экономики – заявляет о готовности прямо сейчас пойти на нефтяное эмбарго для России. Великобритания устами Бориса Джонсона и Германия устами Олафа Шольца прямо говорят, что необходимо срочно закрыть Европу для российского кровавого газа.

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Также Германия устами Франка-Вальтера Штайнмайера говорит о необходимости немедленно создать международный трибунал, чтобы начались процессы над российскими военными преступниками. В частности, Владимиром Путиным.

Кроме того, США устами Джо Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. В частности, чтобы немедленно закрыть небо от бешеных российских ракет.

Россия ракетным ударом по Краматорску и эвакуируемым семьям окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность,

– подчеркнул Подоляк.

Обстрел вокзала в Краматорске: главное

Российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Там находились около 4 тысяч человек. Из них 90% – женщины и дети.

По последней информации, погибли 50 человек.

Правоохранители уже собрали доказательства военного преступления в Краматорске.

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