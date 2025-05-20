"Шахеды" стали еще опаснее: оккупанты начали устанавливать новые комбинированные боевые части

В российские "Шахеды" начали устанавливать два новых вида комбинированных боевых частей –одна разработана в России, другая в Иране. Обе имеют увеличенный вес со стандартных 50 до 90 килограммов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о новых боевых частях в "Шахедах"

Новая российская боевая часть весом 90 килограммов имеет индекс КОФЗБЧ – кумулятивно-осколочно-фугасная-зажигательная. Взрывчатое вещество осталось без изменений – ТГФ-35П2 – тротил и флегматизированный гексоген, как и у 50-килограммовой ОФЗБЧ-50, которая не имела кумулятивного эффекта. Зажигательный эффект достигается использованием порошковой смеси гидридов металлов, которые дают высокую температуру горения до 3 500 градусов.

Новая российская боевая часть "Шахеда" / Фото Defence Express

Иранский вариант боевой части также весит 90 килограммов и имеет кумулятивное, осколочное и фугасное действие, однако не содержит зажигательных компонентов. В ее основе – взрывчатое вещество типа ОЛА (октаген с алюминием) с промежуточным детонатором в виде шашек гексогена.

Новая иранская боевая часть "Шахеда" / Фото Defence Express

В издании отмечают, что использование иранских боевых частей еще раз подтверждает тесное сотрудничество между Тегераном и Москвой в производстве "Шахедов", которое продолжается несмотря на то, что производство этих дронов уже локализовано в стране-агрессоре на двух предприятиях – "Алабуге" в Татарстане и "Купол" в Ижевске.

Напомним, недавно представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия изменила тактику обстрелов "Шахедами". В частности враг начал запускать ударные БпЛА по всей территории Украины, чтобы истощить украинскую ПВО.