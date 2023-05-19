Живой щит перед контрнаступлением ВСУ: в Литве заявили, что Россия хочет свозить иностранных детей в Крым

Циничность российского режима снова пробила дно и в этот раз Кремль решил использовать детей из других стран как живой щит. Россия хочет отправлять в оккупированный Крым иностранных детей, чтобы защититься перед контрнаступлением ВСУ.

Депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас заявил, что россияне в разных странах мира пытаются организовать группы детей для поездки в оккупированный Крым на ближайшее время. Он призвал помешать планам России.

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Россия планирует свозить иностранных детей в Крым под прикрытием музыкального конкурса

Как утверждает Кащюнас, одним россияне предлагают обычный отдых, а другим – разные культурно-просветительские мероприятия.

Депутат литовского Сейма подчеркивает, что под прикрытием музыкального конкурса группы победителей – дети в возрасте от 12 до 13 лет из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран – приглашают отправиться в детский лагерь "Артек" в ближайшее время.

Также, по его словам, организуются и другие разные мероприятия. Кащюнас объяснил, что Кремль преследует две цели – доказать, что Крым это якобы часть России и защититься от ожидаемого контрнаступления Украины.

Это делается с двумя целями: обычно попытаться составить впечатление, что Крым якобы является законной частью России и попытаться отрицать факт оккупации, но главная цель пока гораздо более цинична – привезти как можно больше "живых щитов", детей – заложников перед предстоящей контрнаступательной операцией украинской армии, в которой несомненно будет задействован оккупированный полуостров Крым,

– заявил литовский депутат.

Кащюнас призвал правительства упомянутых и других стран немедленно принять меры для защиты своих граждан и не допустить использования детей в качестве российских заложников в военных целях.

Казахстан отправил детей в оккупированный Крым