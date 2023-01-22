Все потуги России на нескольких направлениях – напрасны, много 300-х оккупантов, – Генштаб

Россия в дальнейшем сосредотачивает основные силы на Бахмутском направлении. Также оккупанты пытаются наступать на Запорожском направлении.

В течение суток Россия нанесла 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар – по критической инфраструктуре в Запорожской области. Кроме того, оккупанты совершили более 20 обстрелов из РСЗО.

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Наступление оккупантов не имеет успеха

В Генштабе ВСУ констатировали, что основные усилия Россия сосредотачивает в дальнейшем на ведении наступления на Бахмутском направлении.

Также враг ведет безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Есть ли угроза с Севера

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. В частности, наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искриковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.

Россияне производили обстрелы населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Террор в Херсонской области

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения.

В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Много 300-х оккупантов

Противник продолжает нести потери. В городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов.