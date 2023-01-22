Протягом доби Росія завдала 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Крім того, окупанти здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.

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Наступ окупантів не має успіху

У Генштабі ЗСУ констатували, що основні зусилля Росія надалі зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

Також ворог веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках.

На Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

Чи є загроза з Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зокрема, наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп'янськ на Харківщині.

Росіяни здійснювали обстріли населених пунктів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Терор на Херсонщині

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення.

Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Багато 300-х окупантів

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів.