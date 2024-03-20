Руководитель Rheinmetall предложил создать аналог израильского "Железного купола" для Европы
Новое предложение по вопросу ПВО предоставил генеральный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall. Он заявил, что лидерам ЕС следует рассмотреть возможность установки систем ПВО малой дальности, подобных израильскому "Железному куполу".
Известно, что у Израиля многослойная система ПВО. В нее входит в частности система "Железный купол", которая сбивает мелкие цели.
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Что сказал глава Rheinmetall
Известно, что заявление Армина Паппергера прозвучало на фоне того, что столицы Евросоюза увеличивают военные расходы из-за роста опасений угрозы России континенту и стремятся устранить давние ограничения в существующих системах обороны.
По словам Паппергера, противовоздушная оборона ближнего действия – это "то, что они хотят создать в Европе", указав на один из аспектов поддерживаемой Берлином инициативы, "Европейский небесный щит".
Я также считаю, что это хорошая идея – иметь европейское решение, подобное "Железному куполу",
– отметил Паппергер.
Отмечается, что "Железный купол" имеет дальность действия до 70 километров и используется Израилем с 2011 года для того, чтобы перехватывать ракеты малой дальности.
Аналитики назвали защиту больших территорий континентальной Европы аналогичной системой надуманной, однако страны Евросоюза вложили средства в ряд технологий противовоздушной обороны.
Один из руководителей европейского оборонного ведомства заявил, что Европа уже имеет "все возможности для создания полноценных уровней противовоздушной обороны".
Что известно о "Европейском небесном щите": кратко
- В конце 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил об инициативе "Европейский небесный щит".
- Он рассматривает ее как способ создания европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместных закупок оборудования.
- К инициативе присоединилась 21 страна.