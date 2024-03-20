Руководитель Rheinmetall предложил создать аналог израильского "Железного купола" для Европы

Новое предложение по вопросу ПВО предоставил генеральный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall. Он заявил, что лидерам ЕС следует рассмотреть возможность установки систем ПВО малой дальности, подобных израильскому "Железному куполу".

Известно, что у Израиля многослойная система ПВО. В нее входит в частности система "Железный купол", которая сбивает мелкие цели.

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Что сказал глава Rheinmetall

Известно, что заявление Армина Паппергера прозвучало на фоне того, что столицы Евросоюза увеличивают военные расходы из-за роста опасений угрозы России континенту и стремятся устранить давние ограничения в существующих системах обороны.

По словам Паппергера, противовоздушная оборона ближнего действия – это "то, что они хотят создать в Европе", указав на один из аспектов поддерживаемой Берлином инициативы, "Европейский небесный щит".

Я также считаю, что это хорошая идея – иметь европейское решение, подобное "Железному куполу",

– отметил Паппергер.

Отмечается, что "Железный купол" имеет дальность действия до 70 километров и используется Израилем с 2011 года для того, чтобы перехватывать ракеты малой дальности.

Аналитики назвали защиту больших территорий континентальной Европы аналогичной системой надуманной, однако страны Евросоюза вложили средства в ряд технологий противовоздушной обороны.

Один из руководителей европейского оборонного ведомства заявил, что Европа уже имеет "все возможности для создания полноценных уровней противовоздушной обороны".

Что известно о "Европейском небесном щите": кратко