Відомо, що в Ізраїлю багатошарова система ППО. До неї входить зокрема система "Залізний купол", яка збиває дрібні цілі.
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Що сказав голова Rheinmetall
Відомо, що заява Арміна Паппергера прозвучала на тлі того, що столиці Євросоюзу збільшують військові витрати через зростання побоювань загрози Росії континенту і прагнуть усунути давні обмеження в існуючих системах оборони.
За словами Паппергера, протиповітряна оборона ближньої дії – це "те, що вони хочуть створити в Європі", вказавши на один із аспектів ініціативи, що підтримується Берліном, "Європейський небесний щит".
Я також вважаю, що це хороша ідея – мати європейське рішення, подібне до "Залізного купола",
– зазначив Паппергер.
Зазначається, що "Залізний купол" має дальність дії до 70 кілометрів і використовується Ізраїлем з 2011 року для того, аби перехоплювати ракети малої дальності.
Аналітики назвали захист великих територій континентальної Європи аналогічною системою надуманою, однак країни Євросоюзу вклали кошти у низку технологій протиповітряної оборони.
Один з керівників європейського оборонного відомства заявив, що Європа вже має "всі можливості для створення повноцінних рівнів протиповітряної оборони".
Що відомо про "Європейський небесний щит": коротко
- Наприкінці 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про ініціативу "Європейський небесний щит".
- Він розглядає її як спосіб створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільних закупівель обладнання.
- До ініціативи приєдналася 21 країна.