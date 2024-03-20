Відомо, що в Ізраїлю багатошарова система ППО. До неї входить зокрема система "Залізний купол", яка збиває дрібні цілі.

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Що сказав голова Rheinmetall

Відомо, що заява Арміна Паппергера прозвучала на тлі того, що столиці Євросоюзу збільшують військові витрати через зростання побоювань загрози Росії континенту і прагнуть усунути давні обмеження в існуючих системах оборони.

За словами Паппергера, протиповітряна оборона ближньої дії – це "те, що вони хочуть створити в Європі", вказавши на один із аспектів ініціативи, що підтримується Берліном, "Європейський небесний щит".

Я також вважаю, що це хороша ідея – мати європейське рішення, подібне до "Залізного купола",

– зазначив Паппергер.

Зазначається, що "Залізний купол" має дальність дії до 70 кілометрів і використовується Ізраїлем з 2011 року для того, аби перехоплювати ракети малої дальності.

Аналітики назвали захист великих територій континентальної Європи аналогічною системою надуманою, однак країни Євросоюзу вклали кошти у низку технологій протиповітряної оборони.

Один з керівників європейського оборонного відомства заявив, що Європа вже має "всі можливості для створення повноцінних рівнів протиповітряної оборони".

Що відомо про "Європейський небесний щит": коротко