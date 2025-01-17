Критик помощи Украине Рик Кроуфорд возглавил Комитет разведки США, - Bloomberg

В США продолжаются перестановки на должностях. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назначил республиканца Рика Кроуфорда председателем Комитета разведки.

Известно, что Кроуфорд является критиком помощи Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о новом главе Комитета Кроуфорде

Так, о назначении Кроуфорда стало известно меньше, чем через день после того, как Майк Джонсон отстранил бывшего председателя Комитета.

Рик Кроуфорд, республиканец из Арканзаса, который выступал против помощи Украине, заменит ястреба по обороне Майка Тернера во главе Комитета по разведке,

– пишет издание.

Спикер Джонсон поспешил заверить, что разведывательное сообщество нуждается в "новом старте" и что Трамп не имеет ничего общего с этим решением.

Однако Politico со ссылкой на ознакомленные источники писало, что причиной этого мог быть именно Трамп. Консервативные республиканцы давили на Джонсона, чтобы тот отстранил председателя комитета разведки. Экс-глава комитета разведки открыто поддерживал Украину и потребность ее финансирования в войне против России.

Экс-глава Комитета Тернер разошелся с Трампом взглядами по Украине, став одним из сильнейших сторонников страны. Кроуфорд, в свою очередь, говорил, что поддерживает военную помощь Украине, но против того, чтобы "отправлять ваши налоги на европейские каникулы для оплаты зарплат чиновников или субсидий фермерам какой-то другой страны".