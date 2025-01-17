Відомо, що Кроуфорд є критиком допомоги Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про нового голову Комітету Кроуфорда

Так, про призначення Кроуфорда стало відомо менше, ніж за день після того, як Майк Джонсон усунув колишнього голову Комітету.

Рік Кроуфорд, республіканець із Арканзасу, який виступав проти допомоги Україні, замінить яструба з оборони Майка Тернера на чолі Комітету з розвідки,

– пише видання.

Спікер Джонсон поспішив запевнити, що розвідувальне співтовариство потребує "нового старту" і що Трамп не має нічого спільного з цим рішенням.

Проте Politico з посиланням на ознайомлені джерела писало, що причиною цього міг бути саме Трамп. Консервативні республіканці тиснули на Джонсона, щоб той усунув голову комітету розвідки. Ексголова комітету розвідки відкрито підтримував Україну та потребу її фінансування у війні проти Росії.

Ексголова Комітету Тернер розійшовся з Трампом поглядами щодо України, ставши одним із найсильніших прихильників країни. Кроуфорд, своєю чергою, казав, що підтримує військову допомогу Україні, але проти того, щоб "відправляти ваші податки на європейські канікули для оплати зарплат урядовців чи субсидій фермерам якоїсь іншої країни".