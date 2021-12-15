В Риме вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил казарму карабинеров

В итальянском Риме 15 декабря вспыхнул масштабный пожар в казарме карабинеров Tor di Quinto. В результате возгорания пострадал один солдат, его госпитализировали.

Местные СМИ сообщают, что огонь охватил один из флигелей, который использовали как жилой дом. В сети обнародовали видео, на котором видно как столб дыма поднимается в небо.

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Спасатели, которые прибыли на место происшествия, эвакуировали карабинеров из здания и принялись тушить пламя. В результате пожара один солдат пострадал, его госпитализировали с незначительными травмами.

Причины возгорания неизвестны, правоохранители оцепили район и регулируют движение транспорта и пешеходов.

Пожары и взрывы в мире