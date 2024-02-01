Путину в Армению теперь нельзя: в стране вступил в силу Римский статут МУС

1 февраля Римский статут Международного уголовного суда вступил в силу в Армении. Следовательно, Владимир Путин, если захочет посетить эту страну, может попасть под арест.

В Армении могут арестовать Владимира Путина, ведь еще 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента. А вступление в силу Римского статута буквально обязывает Ереван пойти на этот шаг при условии, что диктатор таки решится приехать.

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Ратификация устава встретила немалую критику

Как отмечают в местных СМИ, ратификация Римского статута Арменией возмутила российскую сторону. Более того, МИД России еще и ноту протеста направило после того, как правительство Армении отправило в Национальное собрание Римский статут на ратификацию.

Обратим внимание, что для Армении важно было присоединиться к Римскому статуту. Официальные лица в стране отмечали, что соответствующее решение, по их мнению, даст возможность привлечь к ответственности Азербайджан "за совершение военных преступлений".

Заметим, что ратификация Римского статута парламентом Армении состоялась 3 октября 2023 года. А уже 13 октября закон о ратификации подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Международный уголовный суд в ноябре прошлого года заявил, что вступит в силу Римский статут в Армении 1 февраля 2024 года. Собственно, так и произошло.

Круг вокруг Путина сужается

Для украинцев новость о вступлении в силу Римского статута в Армении однозначно положительная. Она позволяет сузить круг стран, которые абсолютно безнаказанно может посетить Владимир Путин.

которые абсолютно безнаказанно может посетить Владимир Путин. Собственно, на него, а также детского омбудсмена России Марию Львову-Белову Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера 17 марта 2023 года. Эту парочку обвиняют в совершении незаконной депортации украинских детей в Россию с начала полномасштабного вторжения.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера 17 марта 2023 года. Эту парочку обвиняют в совершении незаконной депортации украинских детей в Россию с начала полномасштабного вторжения. Римский статут таки действует. Ведь именно поэтому Владимир Путин не решился поехать в августе в Южно-Африканскую Республику, где проходил саммит БРИКС. Еще за несколько недель до мероприятия стало известно, что он состоится без физического присутствия российского президента. В Кремле придумывали всевозможные байки. Реальная же причина проста: он боялся быть арестованным.

Римский статут Армения подписала еще в далеком 1999 году. Впрочем, тогда она его не ратифицировала.