Сунак станет новым премьером Британии: чего от него ждать и как изменится поддержка Украины

Бывший министр финансов Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании. Есть опасения, что он может уменьшить поддержку Украины. Однако здесь следует все рассмотреть подробнее.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, сегодня Великобритания нуждается в ключевых действиях и реформах относительно внутренней экономики. Очевидно, что на этом будут сосредоточены усилия нового премьер-министра Риши Сунака.

К теме Риши Сунак станет новым премьером Великобритании

Изменится ли поддержка Украины от Великобритании

По мнению Антонюка, политика Сунака будет касаться дальнейшего развития Великобритании и взаимодействия с Европейским Союзом. Но относительно поддержки Украины можем все спокойно "выдохнуть". Британия и дальше будет помогать бороться против российских оккупантов.

Мы можем быть спокойными. Поддержка Великобритании будет неизменной. Позиция как Консервативной партии, так и Британии в целом не изменилась. Пророссийских сил внутри парламента Британии практически нет. Если там и найдутся 1 – 2 человека, то это такой маргинальный уровень,

– подчеркивает Антонюк.

Учитывая поведение Кремля, дальнейшая поддержка Украины со стороны Британии будет только расти. Антонюк отмечает– нет признаков, что Лондон ограничит помощь Киеву. А, судя по встречам "Рамштайн", поддержка как Британии, так и других стран будет только расти.

Может ли измениться помощь Киеву после выборов в США

Уже 8 ноября в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы, на которых полностью переизбирается нижняя палата Конгресса и треть членов Сената. Представители республиканцев распространяли различные заявления относительно Украины: некоторые подчеркивают, что помощи станет меньше; а другие – что нужно давать Киеву больше оружия и финансов.

По словам Антонюка, не стоит беспокоиться, что после промежуточных выборов поддержка США сократится. Украине удалось сохранять двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах. А республиканцы, критикующие оказание помощи, обычно принадлежат к крылу Дональда Трампа. Эта группа не представляет всю партию.

Политолог уверен, что поддержка США после промежуточных выборов никак не изменится. А может только нарастать после очередных неадекватных действий России.

Те, кто критикуют Байдена и требуют уменьшить поддержку, это крыло Трампа. Но часто бывает, что сначала говорят на дебатах и дискуссиях во время избирательной кампании. А потом работа идет кардинально по-другому уже в Капитолии,

– отметил Антонюк.

Изменится ли поддержка Украины от Британии при премьерстве Риши Сунака – мнение Антонюка: смотрите видео

Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании: главное