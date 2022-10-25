Ориентирован на внутреннего избирателя: какая политика по отношению к Украине у нового премьера Британии

Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Главная задача, которую он должен решить – это преодоление экономического кризиса в стране.

Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Ранее сообщалось о том, что Риши Сунак официально стал новым премьером Британии.

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У Консервативной партии проблемы

Тизенгаузен рассказал, что у Консервативной партии уже давно не все в порядке, и с рейтингами в частности. Борис Джонсон с треском преодолел вотум доверия, но потом все равно удалился. Лиз Трасс, которой не удалось претворить в жизнь популистскую налоговую инициативу, тоже ушла.

Сунк не так харизматичен как Джонсон, он не так ястребен, как Лиз Трасс. Он совершенно четкий понятный финансист, ориентированный на внутреннего избирателя,

– отметил политтехнолог.

Помощь Украине

Он продолжил, что помощь Украине с его премьерством не изменится. Премьер единолично не принимает такие решения. Этим занимается парламент Великобритании.

"Он уже решил взять курс на помощь Украине. Единственное, что может измениться – это яркость и количество заявлений по Украине. Реши Сунак будет осторожным, он не будет срываться с места, приезжать в Киев и ходить с Зеленским по Крещатику", – отметил Тизенгаузен. .

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Преодоление экономического кризиса

По его словам, Сунак будет более подробно понимать политику и будет понимать все процессы. Конечно, преодолеть полностью кризис он не сможет. Ни одна страна в мире никогда вот так просто с приходом нового политика к власти не преодолевала кризисы.

Впрочем, он сможет смягчить определенные последствия кризиса. Сможет взять на себя непопулярные меры, которые очень понравятся британцам, но как следствие приведут к положительным результатам и скорейшему преодолению кризиса. Итак, все и снялись, потому что понимают, что в условиях экономического кризиса экономист и финансист, наверное, очень компромиссная и правильная фигура,

– подчеркнул политтехнолог.

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