Ориентирован на внутреннего избирателя: какая политика по отношению к Украине у нового премьера Британии
Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Главная задача, которую он должен решить – это преодоление экономического кризиса в стране.
Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Ранее сообщалось о том, что Риши Сунак официально стал новым премьером Британии.
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У Консервативной партии проблемы
Тизенгаузен рассказал, что у Консервативной партии уже давно не все в порядке, и с рейтингами в частности. Борис Джонсон с треском преодолел вотум доверия, но потом все равно удалился. Лиз Трасс, которой не удалось претворить в жизнь популистскую налоговую инициативу, тоже ушла.
Сунк не так харизматичен как Джонсон, он не так ястребен, как Лиз Трасс. Он совершенно четкий понятный финансист, ориентированный на внутреннего избирателя,
– отметил политтехнолог.
Помощь Украине
Он продолжил, что помощь Украине с его премьерством не изменится. Премьер единолично не принимает такие решения. Этим занимается парламент Великобритании.
"Он уже решил взять курс на помощь Украине. Единственное, что может измениться – это яркость и количество заявлений по Украине. Реши Сунак будет осторожным, он не будет срываться с места, приезжать в Киев и ходить с Зеленским по Крещатику", – отметил Тизенгаузен. .
Тизенгаузен о том, какая политика по отношению к Украине у нового премьера Британии: смотрите видео
Преодоление экономического кризиса
По его словам, Сунак будет более подробно понимать политику и будет понимать все процессы. Конечно, преодолеть полностью кризис он не сможет. Ни одна страна в мире никогда вот так просто с приходом нового политика к власти не преодолевала кризисы.
Впрочем, он сможет смягчить определенные последствия кризиса. Сможет взять на себя непопулярные меры, которые очень понравятся британцам, но как следствие приведут к положительным результатам и скорейшему преодолению кризиса. Итак, все и снялись, потому что понимают, что в условиях экономического кризиса экономист и финансист, наверное, очень компромиссная и правильная фигура,
– подчеркнул политтехнолог.
Новости Великобритании: последние события
- Летом Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра Великобритании. Однако он планирует в дальнейшем поддерживать Украину , о чем заявил в одном из своих недавних интервью.
- В понедельник, 24 октября, экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию в музее мадам Тюссо в Лондоне. Они бросили шоколадный торт в восковую фигуру короля Чарльза ІІІ и заявили, что нефть и газ – это "геноцидный проект смерти".
- Лиз Трасс 25 октября покинула пост премьер-министра Великобритании . Она выступила с прощальной речью, в которой упомянула и об Украине.