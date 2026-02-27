Документы, подтверждающие это, появились в пятницу, 27 февраля. Об этом пишет The Independent.

Чем будет заниматься Риши Сунак?

Бывший премьер-министр Великобритании занял неоплачиваемую должность в составе Международного консультативного совета президента Зеленского по вопросам экономического обновления Украины.

Ожидается, что он объединит группу экспертов, которые будут консультировать как Зеленского, так и его экономического советника, бывшего вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд.

Сунак заявил, что для него было "честью" поддерживать Украину во время своего премьерства и похвалил лидерство Зеленского.

Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика... Поэтому я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина – с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций – может стать одной из самых динамичных экономик Европы,

– добавил Сунак.

Справочно. Сунак остается депутатом от Ричмонда и Норталлертона, занял должности консультанта Goldman Sachs, Microsoft и компании по искусственному интеллекту Anthropic. Он также является приглашенным научным сотрудником Института Гувера при Стэнфордском университете в Калифорнии, где учился, а еще занимает неоплачиваемые должности на Форуме новой экономики Bloomberg и Школе управления Блаватника. Кроме того, руководит благотворительной организацией по математике вместе со своей женой Акшатой Мурти.

В четверг, 26 февраля, Сунак уже принял участие в первом заседании совета вместе с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, представителями компаний Siemens, BlackRock, Citigroup, ArcelorMittal и тому подобное.

Группа обсудила укрепление энергетической устойчивости Украины следующей зимой и широкие возможности для инвестиций, в частности в оборонную промышленность.

Спасибо представителям за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной российской агрессии. Даже во время войны, после такой зимы, наша страна живет. Мы открыты к партнерству, к совместным проектам, к инвестициям, которые будут поддерживать наш народ и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины. Роль господина Сунака как консультанта Украины является последней в череде назначений после премьерства,

– отметил Владимир Зеленский.

